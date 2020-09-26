Принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу

https://static.news.ru/photo/56922a7e-018a-11eb-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены британской королевской семьи принц Гарри и его жена Меган Маркл примут участие в реалити-шоу, которое выпустит стриминговый сервис Netflix. Пара таким образом хочет познакомить публику с их образом жизни.

Многосерийный документальный проект будет посвящён их занятию филантропией. О том, что происходит у них дома за закрытыми дверями, в шоу показано скорее всего не будет, отмечает The Sun.

Это будет будет потрясающей возможностью лучше понять их, а Меган надеется, что зрители узнают, какая она на самом деле, - заявил собеседник агентства.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи и работать (делать это ранее им не позволял статус). Гарри и Меган основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ.

3 сентября стало известно, что они заключили контракт с Netflix. Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители.

Компания принца Гарри и Меган Маркл уже разрабатывает для онлайн-кинотеатра тематический мультсериал, детали которого пока не раскрываются, писал NEWS.ru.