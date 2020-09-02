Принц Гарри и Меган Маркл поработают с Netflix

https://static.news.ru/photo/de1f06f2-edbb-11ea-8c36-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Color Of Change/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены британской королевской семьи принц Гарри и его жена Меган Маркл подписали контракт на многолетнее сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. Супруги будут заниматься продюсированием проектов.

Герцог и герцогиня Сассекские основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ, сообщает The New York Times.

Мы будем сосредоточены на создании контента, который не только информирует, но и даёт надежду, — заявили супруги.

Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители.

Издание отмечает, что Маркл могла бы вернуться к профессии актрисы в собственных шоу, но этого, скорее всего, не произойдёт, потому что герцогиня отказалась от идеи возобновить карьеру.

Компания принца Гарри и Меган Маркл уже разрабатывает для онлайн-кинотеатра тематический мультсериал, детали которого пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская может снова вернуться к актёрской профессии, чтобы выплатить ипотеку за дом в Санта-Барбаре, писал NEWS.ru.