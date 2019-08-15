https://static.news.ru/photo/d3e1582c-bf7f-11e9-9ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фейком назвали в Росгвардии размещённую на сайте для поиска работы HeadHunter вакансию снайпера для массовых мероприятий. Об этом заявил официальный представитель силового ведомства Валерий Грибакин.

Данная информация не соответствует действительности, это очередной фейк, Росгвардия таких вакансий не размещала, — цитирует Грибакина « Интерфакс ».

Собеседник агентства добавил, что снайперов его ведомство привлекает исключительно при проведении антитеррористических мероприятий или спецопераций.

Ранее на сайте HeadHunter появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве. В графе «обязанности» указаны «охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных, политических, культурно-массовых мероприятий». Зарплата предлагалась от 40 до 60 тысяч рублей.

В настоящее время на сайте указано, что «работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию».

Как писал News.ru, ранее стихотворение 16-летней Арины Исхаковой о жестокости силовиков на акциях протеста в Москве обрело большую популярность в соцсетях. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал видеоролик «рекламой несанкционированных мероприятий» и пригласил девушку в гости к подразделению спецназа ОМОНа.