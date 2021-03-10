Росгвардия хочет учить студентов журфака МГУ освещать протесты

https://static.news.ru/photo/59556d74-8197-11eb-a283-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росгвардия организует на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова лекции-тренинги по правильной работе на массовых акциях, рассказал глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, который раньше занимал должность советника директора силового ведомства.

По его словам, с таким предложением выступила декан факультета Елена Вартанова. Она предложила либо провести мастер-классы для студентов, либо записать видеоролики с объяснениями. Помощь в подготовке материалов могут оказать МГУ и Союз журналистов.

За площадку взять за основу факультет журналистики МГУ как инициатора, — сказал депутат.

Он отметил, что подобный опыт может быть распространён на журфаки других высших учебных заведений.

Идею поддержал главнокомандующий Росгвардии Олег Плохой. По его словам, подобные тренинги были бы важны «с точки зрения применения этих памяток, всех этих актов, которые касаются именно безопасности журналистов». Для этого силовая структура готова выделить представителей пресс-служб для разбора конкретных ситуаций, передаёт «Интерфакс».

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Мероприятия сопровождались жёсткими задержаниями. В том числе силовики применяли силу к журналистам, писал NEWS.ru.