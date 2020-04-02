Росгидромет: апрельская погода в России немного отклонится от нормы

https://static.news.ru/photo/787d07dc-74b6-11ea-9972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в апреле на территории России в среднем будет немногим выше многолетних значений. Об этом сообщили представители Росгидромета.

Отмечается, что в Москве и во всём ЦФО климатические показатели будут находиться около нормы или же превышать её один градус. Преобладающая температура днём — плюс десять градусов, ночью — от минус одного до плюс пяти. В ЦФО возможны периоды похолоданий в течение апреля. Примерно такой же прогноз Росгидромет дал относительно северной части европейской территории РФ.

По поводу осадков специалисты отметили, что превышать норму они будут только в Калининградской, Псковской областях, на западе Ленинградской и Новгородской областей.

В южных регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока в апреле температура воздуха ночью будет колебаться от минус одного до плюс восьми градусов, днём от 7 до 13 градусов. На востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии преобладающая температура ночью −20...-25 градусов, днем −10...-15 градусов, — приводит «Интерфакс» сообщение синоптиков.

Как ранее писал NEWS.ru, снежный покров в Москве должен растаять уже к субботе, 4 апреля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.