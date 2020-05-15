Вильфанд объяснил красный закат над Москвой

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Врач Евгений Комаровский назвал основное условие для победы над пандемией коронавируса. Пост он разместил в своём Instagram-аккаунте. По его словам, в обществе должен сформироваться коллективный иммунитет.

Если в популяции людей 95 процентов устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, только один из 20 может стать источником инфекции и передать...