Общество

Вильфанд объяснил красный закат над Москвой

17:25, 15 мая 2020
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Красный цвет заката объясняется тем, что солнечный свет проходит через однородные воздушные массы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, такое явление указывает на то, что в ближайшие дни погода не изменится.

Это признак того, что в ближайшие пять-шесть дней погода существенно не изменится. Есть даже пословица «Солнце красно вечером — моряку бояться нечего», — сказал он в комментарии для РБК.

Резкого потепления в течение ближайших дней на территории европейской части России не ожидается. Температура воздуха будет повышаться постепенно, на один-два градуса.

Как ранее писал NEWS.ru, лето в России будет неоднородным, погода будет изменчива, заявил Вильфанд.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях