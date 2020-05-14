В Гидрометцентре спрогнозировали частые волны тепла и холода в РФ летом

https://static.news.ru/photo/3b0636f8-95d6-11ea-a001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лето в России будет неоднородным, погода будет изменчива, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалисты прогнозируют частые волны тепла на территории страны, которые будут чередоваться с холодными.

Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами, — отметил эксперт.

По его словам, среднесуточная температура будет держаться выше среднегодовых показателей в течение пяти дней, а затем будет похолодание. Такие волны будут всё лето, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Всемирной метеорологической организации сообщили, что предстоящее лето на Земле будет не совсем обычным. Дефицит осадков может наблюдаться на территории Южной Америки, а Австралию и запад Индонезии могут залить дожди.