Метеорологи предупредили об аномальной погоде этим летом

https://static.news.ru/photo/f080ddc0-9532-11ea-ac65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Всемирной метеорологической организации сообщили, что предстоящее лето на Земле будет не совсем обычным. Дефицит осадков может наблюдаться на территории Южной Америки, а Австралию и запад Индонезии могут залить дожди.

Повышение температуры поверхности моря выше средней в большинстве регионов земного шара в мае и июне будет способствовать превышению значений нормы температуры на суше, — говорится в бюллетене организации.

Ожидается также, что летом температура поверхности моря будет выше средней как в тропиках, так и во внетропических регионах.

Как писал NEWS.ru, учёные проанализировали текущие тенденции антропогенных выбросов парниковых газов. Они считают, что уровень моря повысится на 0,63–1,32 метра к 2100 году. Прежде чем дать подобную оценку, эксперты провели опрос среди 106 ведущих авторов научных изданий, которые рассматривают вопрос о повышении уровня Мирового океана.

Также учёные проанализировали более тысячи статей на эту тематику. В качестве экспертов рассматривались только те авторы, которые написали или приняли участие в написании не менее шести материалов о повышении уровня моря.

По оценкам климатологов, глобальное потепление радикально изменит облик планеты. Однако предотвратить это можно, если сдержать рост температур на отметке в 1,5 градуса по Цельсию. Также необходимо снизить выброс парниковых газов.