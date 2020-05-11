Климатологи спрогнозировали повышение уровня моря на один метр к 2100 году

https://static.news.ru/photo/5b6790e0-937e-11ea-baf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imagebroker.com/Global Look Press

Ученые проанализировали текущие тенденции антропогенных выбросов парниковых газов. Они считают, что уровень моря повысится на 0,63-1,32 метра к 2100 году.

Прежде чем дать подобную оценку эксперты провели опрос среди 106 ведущих авторов научных изданий, которые рассматривают вопрос о повышении уровня Мирового океана. Также ученые проанализировали более тысячи статей на эту тематику. В качестве экспертов рассматривались только те авторы, которые написали или приняли участие в написании не менее шести материалов о повышении уровня моря, пишет N+1.

По оценкам климатологов, глобальное потепление радикально изменит облик планеты. Однако предотвратить это можно, если сдержать рост температур на отметке в 1,5 градуса по Цельсию. Также необходимо снизить выброс парниковых газов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потепление климата привело к таянию гималайских ледников, ослаблению муссонов и быстрому размножению глубоководной водоросли.