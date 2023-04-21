Рогозин велел Столтенбергу «защелкнуть клюв» после слов об Украине в НАТО Рогозин назвал НАТО клубом самоубийц после заявлений о готовности принять Украину в альянс

Фото: rogozin_do/t.me

Дмитрий Рогозин

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал НАТО клубом самоубийц после заявления генсека альянса Йенса Столтенберга о готовности принять Украину в военное объединение. В своем Telegram-канале Рогозин призвал Столтенберга «защелкнуть клюв» и пожаловался, что раньше в НАТО было гораздо больше адекватных представителей «чувством здравого смысла и инстинктом самосохранения».

Теперь этот такой Клуб самоубийц, делающий коллективный шаг в пропасть. Видимо, запах русской крови вскружил им голову, они всерьёз поверили, что нас можно додавить. <...> А моему старому знакомому Столтенбергу хочу посоветовать защелкнуть свой клюв. Иначе дойдем до того места, где он греет своё место и подвесим его клюв на ветке норвежской карликовой ивы, — написал Рогозин.

21 апреля Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО дали предварительное согласие на вступление Украины в Альянс. Он подчеркнул, что сейчас главной задачей для НАТО является «обеспечение победы Украины над Россией».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что одной из целей проведения специальной военной операции является недопущение вступления Украины в НАТО. Это обеспечит безопасность границ России.