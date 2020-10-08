Рогозин: после проверок в Роскосмосе могут завести новые уголовные дела

https://static.news.ru/photo/f936fab2-0927-11eb-9539-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о возможности возбуждения новых уголовных дел по итогам внутреннего аудита.

Конечно, ведутся проверки, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, все должны понимать, что у него «нулевая терпимость к воровству и коррупции».

Всегда говорил: это гораздо более опасное зло, нежели НАТО или американская военная угроза, — подчеркнул глава Роскосмоса.

Он отметил, что госкорпорация работает над созданием боевой ракетной техники и производит матчасть стратегического ядерного потенциала России, и поэтому воры фактически наносят урон обороноспособности страны, что является изменой и предательством. Рогозин заявил, что это волнует его гораздо больше, чем публикации в журналах или появление технической информации на Западе.

Глава Роскосмоса добавил, что до его назначения в госкорпорации действовал департамент, занимавшийся только проблемами бухгалтерского учёта.

Я реорганизовал его и значительно расширил функции. Качество работы резко усилилось, пошли очень резонансные дела, — рассказал он.

При этом Рогозин посетовал, что в отрасли долгие годы формировались условия, когда люди распоряжались огромными суммами без всякого контроля. Тогда оставалось надеется на личную порядочность руководителей, а это не самый надёжный критерий, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве по делу о мошенничестве арестовали экс-гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева. Вместе с ним по делу также проходит гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов, он был задержан.

26 августа у проходящих по делу о хищениях менеджеров РКК «Энергия» сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски. В Роскосмосе подтвердили, что в отношении бывшего генерального директора РКК Солнцева и нескольких бывших менеджеров сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. Там также напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым разорвали после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».