Рогов объяснил, почему Арестович все еще нужен украинцам Член администрации Запорожья Рогов: Арестович играет роль обезболивающего для украинцев

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Алексей Арестович

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович выполняет роль обезболивающего для жителей страны, заявил в беседе с «Радио 1» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинская пропаганда складывала легенды о неприступности Артемовска и о том, что российские войска не смогут взять его под контроль. Политик отметил, что настроение украинцев из-за отступления ВСУ из города может резко измениться, а для президента Зеленского это представляет угрозу. Поэтому Арестович пытается успокоить народ и объяснить, что во взятии Артемовска нет ничего страшного и оттуда рано или поздно все равно пришлось бы уходить.

Для Зеленского это большие риски и угрозы, поэтому сейчас в очередной раз, как чëрт из табакерки выпрыгнул Арестович, который выполняет роль обезболивающего для общественного сознания, — заявил глава администрации Запорожья.

По словам Арестовича, после отступления из Артемовска ВСУ захватят Мелитополь, Бердянск, а в Запорожской области выйдут к Азовскому морю, рассказал Рогов. Он уточнил, что такой прогноз позволит гражданам Украины легче пережить новости о потере важного стратегического и логистического узла.

Ранее Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». До этого о подобном варианте говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.