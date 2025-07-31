Родственника знаменитого вора в законе подозревают в избиении возлюбленной Mash: родственника Шакро Молодого подозревают в насилии над возлюбленной

Telegram-канал Mash сообщил, что родственника криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов) проверяет полиция. По данным канала, бывшая возлюбленная обвиняет Бадри Озманова в насилии, а ее близкие заявляют об издевательствах и угрозах.

Как уточняет Mash, девушка познакомилась с ним в 2017 году, временно работала ассистентом, но уволилась из-за давления с его стороны. Авторы канала утверждают, что спустя год они вновь начали общение — уже через сайт знакомств. Mash пишет, что отношения продолжались до 2022 года, пока, по словам девушки, он не избил ее.

Ранее сообщалось, что ресторатор из Санкт-Петербурга до полусмерти избил возлюбленную. Конфликт произошел в квартире на Серебристом бульваре — оттуда пострадавшую увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Предварительно, агрессия мужчины была вызвана ревностью.

До этого житель Тюменской области жестоко избил возлюбленную арматурой. Ссора между сожителями произошла во время распития алкогольных напитков. Злоумышленника задержали, ранее он уже был судим.