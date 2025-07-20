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20 июля 2025 в 22:48

«Мастер на все руки»: Рубио уличили в серьезном влиянии на Трампа

CNN: авторитет Рубио в администрации Трампа значительно вырос за последнее время

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио стал ключевой фигурой в администрации американского лидера Дональда Трампа, играя важную роль в формировании внешней политики страны. По данным CNN, его авторитет значительно вырос с начала работы, а текущий курс Вашингтона все больше отражает позиции, которые политик занимал ранее как сенатор.

Он фактически стал для Трампа мастером на все руки на различных направлениях внешней политики. Рубио хорош в том, чтобы предлагать варианты и инструменты, основанные на текущей ситуации… Он знает конечную цель Трампа, поддерживает ее и не пытается контролировать, как тот ее достигает, — отмечается в материале CNN.

Как сообщают источники телеканала, включая действующих и бывших чиновников, Рубио превратился в одного из самых доверенных лиц президента. В отличие от других высокопоставленных сотрудников, которые пытались скорректировать цели Трампа, госсекретарь полностью поддерживает его курс. Он также тесно взаимодействует с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, считающимися наиболее влиятельными фигурами в администрации.

За последние месяцы роль Рубио в аппарате национальной безопасности значительно укрепилась. Если раньше его офис располагался в подвале Белого дома, то теперь он работает в западном крыле, проводя там большую часть времени. Как отмечают источники, Трамп доверяет Рубио больше, чем многим другим чиновникам, предоставляя ему исключительные полномочия.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп изменил позицию по отношению к России из-за своего спецпосланника Кита Келлога и Рубио. Источники утверждают, что они навязывали главе государства антироссийскую линию несколько месяцев.

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