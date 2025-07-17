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17 июля 2025 в 18:39

Зеленский назвал человека, способного «поставить на колени» Путина

Зеленский заявил, что Трамп может поставить Путина на колени

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Только президент США Дональд Трамп может «поставить на колени» российского лидера Владимира Путина, заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post. Он указал на необходимость серьезных рычагов воздействия на Москву.

Ему нужно это почувствовать, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер выразил признательность Трампу за поддержку санкционного давления на Москву, упомянув идею о введении 100% пошлин для покупателей российской нефти. В то же время он отметил, что отведенный им 50-дневный срок приведет лишь к новым жертвам и разрушениям.

Зеленский ранее заявил, что обсуждает с Трампом «мегасделку» о покупке США украинских дронов. По его словам, Киев якобы может поделиться всеми данными, которые он узнал за три года конфликта с Россией. Глава государства подчеркнул, что американцы нуждаются в этих технологиях.

В СМИ между тем появилась информация, что Трамп изменил позицию по отношению к России из-за своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио. Источники утверждают, что они навязывали главе государства антироссийскую линию несколько месяцев.

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