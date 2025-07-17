Зеленский назвал человека, способного «поставить на колени» Путина

Только президент США Дональд Трамп может «поставить на колени» российского лидера Владимира Путина, заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post. Он указал на необходимость серьезных рычагов воздействия на Москву.
Ему нужно это почувствовать, — подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер выразил признательность Трампу за поддержку санкционного давления на Москву, упомянув идею о введении 100% пошлин для покупателей российской нефти. В то же время он отметил, что отведенный им 50-дневный срок приведет лишь к новым жертвам и разрушениям.
Зеленский ранее заявил, что обсуждает с Трампом «мегасделку» о покупке США украинских дронов. По его словам, Киев якобы может поделиться всеми данными, которые он узнал за три года конфликта с Россией. Глава государства подчеркнул, что американцы нуждаются в этих технологиях.
В СМИ между тем появилась информация, что Трамп изменил позицию по отношению к России из-за своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио. Источники утверждают, что они навязывали главе государства антироссийскую линию несколько месяцев.