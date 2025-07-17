Зеленский назвал человека, способного «поставить на колени» Путина Зеленский заявил, что Трамп может поставить Путина на колени

Только президент США Дональд Трамп может «поставить на колени» российского лидера Владимира Путина, заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post. Он указал на необходимость серьезных рычагов воздействия на Москву.

Ему нужно это почувствовать, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер выразил признательность Трампу за поддержку санкционного давления на Москву, упомянув идею о введении 100% пошлин для покупателей российской нефти. В то же время он отметил, что отведенный им 50-дневный срок приведет лишь к новым жертвам и разрушениям.

Зеленский ранее заявил, что обсуждает с Трампом «мегасделку» о покупке США украинских дронов. По его словам, Киев якобы может поделиться всеми данными, которые он узнал за три года конфликта с Россией. Глава государства подчеркнул, что американцы нуждаются в этих технологиях.

В СМИ между тем появилась информация, что Трамп изменил позицию по отношению к России из-за своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио. Источники утверждают, что они навязывали главе государства антироссийскую линию несколько месяцев.