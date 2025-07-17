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17 июля 2025 в 17:44

«Американцы нуждаются в ней»: Зеленский рассказал о «мегасделке» с Трампом

Зеленский заявил об обсуждении с Трампом сделки о покупке США украинских дронов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил The Post, что обсуждает с американским лидером Дональдом Трампом «мегасделку» о покупке США украинских дронов. По его словам, Киев якобы может поделиться всеми данными, которые он узнал за три года конфликта с Россией.

Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон, — отметил Зеленский.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что поставка американских крылатых ракет JASSM украинской армии будет означать фактическое объявление войны России. Однако он выразил сомнения, что США решатся на этот шаг. При этом, подчеркнул специалист, теоретическая возможность ракетных атак на Москву и Санкт-Петербург со стороны ВСУ существует.

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон тем временем призвал отстранить президента Украины Владимира Зеленского от должности до того, как начнутся переговоры. По его словам, украинцы сами должны решить, будет ли главу их государства ждать летальный исход.

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