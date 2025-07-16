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16 июля 2025 в 19:08

Оценена вероятность передачи американских крылатых ракет JASSM Украине

Военэксперт Хатылев усомнился в передаче крылатых ракет JASSM Украине

Американская крылатая ракета JASSM Американская крылатая ракета JASSM Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поставка американских крылатых ракет JASSM украинской армии будет означать фактическое объявление войны России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Сергей Хатылев. Однако он сомневается, что США на это пойдут.

Дональд Трамп обещал Украине ракеты JASSM, которые могут достичь Москвы, но потом пошел на попятную. Хотя он может их впоследствии поставить, когда у него изменится настроение. А потенциальные поставки крылатых ракет США для ВСУ будут означать фактическое объявление войны России. Но не думаю, что Америка пойдет на это, — отметил Хатылев.

Теоретическая возможность ракетных атак на Москву и Петербург со стороны ВСУ существует, продолжил собеседник. Однако поставки комплексов, а также крылатых и баллистических ракет для этих ударов будут сопровождаться долгими подготовительными мероприятиями.

Нужно подготовить самолеты, пусковые установки. Это займет значительное количество времени. Сейчас идет политический торг со стороны Трампа: просто запугивание и принуждение Москвы к заключению перемирия. Поэтому, скорее всего, ожидать эскалации и стрельбы ракетами по Москве не стоит, — заключил эксперт.

Ранее британский портал Unherd написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться по поводу возможной помощи от США. По мнению обозревателей, Трамп обнадежил Киев только ради громких заголовков в СМИ.

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