Родные расстрелянных Шамсутдиновым потребовали с него 30 млн рублей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

За моральный вред, связанный с гибелью и ранениями близких, 10 семей погибших и пострадавших во время стрельбы, открытой солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, требуют разные суммы. Суммарно вышло порядка 30 млн.

29 октября в читинском суде начнут детальный разбор дела о расстреле Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев, сообщил Telegram-канал Mash.

Почти год назад, 25 октября 2019 года солдата Рамиля Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле е сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Следствие считает, что от его рук погибли восемь человек, а двоих Шамсутдинов ранил. Защита утверждает, что стрельба стала реакцией на психологическое и физическое насилие в части. Однако Минобороны версию о дедовщине опровергло, но подтвердило, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле.Шамсутдинову может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

23 сентября рядовой признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершённых им преступлений. 24 сентября суд продлил ему арест до 26 октября 2020 года, а предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Как писал NEWS.ru, ранее трёх человек задержали в Москве из-за конфликта со стрельбой.