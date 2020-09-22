Рядовой Шамсутдинов признал свою вину в расстреле сослуживцев

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Рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев под Читой в октябре 2019 года, признал свою вину. Солдат также подробно рассказал об обстоятельствах совершённых им преступлений.

Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ. Кроме того, во время предварительного следствия обвиняемому была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Специалисты заключили, что Шамсутдинов не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать опасность своих действий.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru писал, что предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Шамсутдинова арестовали после расстрела сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.