Рядовой Шамсутдинов признал свою вину в расстреле сослуживцев

Рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев под Читой в октябре 2019 года, признал свою вину. Солдат также подробно рассказал об обстоятельствах совершённых им преступлений.
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Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Ранее NEWS.ru писал, что предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.
Шамсутдинова арестовали после расстрела сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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