Трёх человек задержали в Москве из-за конфликта со стрельбой

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Общее число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли 7 человек, достигло 15 человек, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, число разнится из-за того, что многие из тех, кто пострадал в аварии легко, уехали с места происшествия. На данный момент пострадавших и погибших — 22 человека, —...