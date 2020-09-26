Трёх человек задержали в Москве из-за конфликта со стрельбой

https://static.news.ru/photo/cad1f208-00da-11eb-833a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов в Москве доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошёл 27 сентября в 16:30 в Гостиничном проезде, у дома 4.
В ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет, — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Уточняется, что прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх человек.
Ранее в Московской области полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна многоэтажного дома. Инцидент произошёл в Красногорске. О дебошире с оружием, который своим поведением напугал соседей, в дежурную часть сообщили очевидцы. Стражи правопорядка отправились по указанному адресу, где смогли установить стрелка. Им оказался 36-летний местный житель, который в момент задержания имел признаки алкогольного опьянения. Для дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции, писал NEWS.ru.