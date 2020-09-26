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Происшествия

Трёх человек задержали в Москве из-за конфликта со стрельбой

18:52, 27 сентября 2020 159
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Москве доставили в отделении полиции трёх человек, один из которых выстрелил из пистолета в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошёл 27 сентября в 16:30 в Гостиничном проезде, у дома 4.

В ходе конфликта один из пассажиров легкового автомобиля выстрелил в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет,сообщили РИА Новости в ведомстве.

Уточняется, что прибывшие на место правоохранители доставили в территориальное отделение полиции трёх человек.

Ранее в Московской области полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна многоэтажного дома. Инцидент произошёл в Красногорске. О дебошире с оружием, который своим поведением напугал соседей, в дежурную часть сообщили очевидцы. Стражи правопорядка отправились по указанному адресу, где смогли установить стрелка. Им оказался 36-летний местный житель, который в момент задержания имел признаки алкогольного опьянения. Для дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции, писал NEWS.ru.

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