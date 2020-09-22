Предварительное заседание суда по делу Шамсутдинова пройдёт 29 сентября

https://static.news.ru/photo/e8abbd58-fd5c-11ea-805d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй Восточный окружной военный суд проведёт 29 сентября предварительное заседание по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября, — заявил он ТАСС.

Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Шамсутдинова арестовали после расстрела сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве. По словам отца солдата, сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту и снимали с неё деньги. Он полагает, что эти действия можно расценивать как вымогательство.