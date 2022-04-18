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Общество

Родительский комитет поддержал идею об исполнении гимна перед уроками

14:46, 19 апреля 2022
Родительский комитет поддержал идею об исполнении гимна перед уроками Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Родительский комитет поддержал предложение об исполнении гимна РФ перед уроками в российских школах, заявила в беседе с NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её словам, в данной инициативе нет ничего плохого, так как это поможет с раннего возраста привить детям любовь к «общей большой родине».

Гимн наряду с флагом и гербом — это символика государства, и если наши дети будут слушать и петь гимн, в этом нет ничего плохого, наоборот, так мы с раннего возраста научим детей любить не только свою семью и город, но и нашу общую большую Родину, — пояснила Волынец.

Родители российских школьников также позитивно восприняли идею об изучении истории с первого класса, но в качестве дополнительных занятий. Председатель НРК отметила, что школьники достаточно перегружены, поэтому важно проследить, чтобы курс истории не перерос в «очередную обязаловку». Она также призвала проконтролировать учебную программу по данному модулю, чтобы не допустить искажения исторических событий.

Тут, конечно, надо разбираться, если это будет в виде факультатива да ещё и дополнено разного рода интерактивными вещами, то это очень круто. Правда, надо понимать, что за подобного рода инициативами надо внимательно следить, иначе это может перерасти в очередную «обязаловку» а дети сейчас и так перегружены, — добавила Волынец.

Исполнение гимна в российских школах также поддержала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она подчеркнула необходимость прививать уважение к гимну, гербу и флагу страны с самого детства.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского форума «Сила в правде!» заявил, что с начала следующего учебного года в российских школах перед уроками начнут исполнять гимн и поднимать флаг России. Также, по его словам, ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По словам министра, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам Белоруссии и Украины.

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