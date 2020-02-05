https://static.news.ru/photo/80dfa220-481c-11ea-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Родители живущей в клинике пятилетней девочки разводятся. Об этом сообщила на судебном заседании представитель отца девочки Юрия Зинкина Нина Савиных, где решается вопрос об ограничении Зинкина и Максимовой в родительских правах.

Стоит вопрос о расторжении брака. Зинкин не живёт с семьёй, — сказала она.

3 февраля Пресненским судом был зарегистрирован иск матери Татьяны Максимовой к своему мужу Юрию Зинкину о выплате алиментов. Савиных подтвердила это, но заявила, что он исполняет обязанности по содержанию детей, а иск подан для подстраховки.

Как ранее писал NEWS.ru, на этом же заседании суда выяснилось, что Татьяна Максимова проходит курс химиотерапии.

В январе 2019 года медцентр обратился в департамент труда и соцзащиты Москвы, сообщив об этой истории. Судебная тяжба учреждения с родителями началась в марте 2019 года: истцы требовали забрать ребёнка из клиники. Родители отказывались делать это, утверждая, что дочь нуждается в квалифицированной медицинской помощи и поэтому должна оставаться в стационаре. Изначально суд не удовлетворял иски и не требовал от органов опеки забрать ребёнка. Для этого формально не было оснований: жизни и здоровью девочки ничего не угрожало, она жила в отдельной палате, получала необходимое лечение и проходила обучение. Решение суда от ноября 2019 года гласило, что необходимости передавать ребёнка органам опеки нет, но при этом родители обязаны забрать дочку домой. Однако и после этого отец с матерью не предприняли никаких действий. Тогда органы опеки решили подать свой иск — об ограничении родительских прав.



