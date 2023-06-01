Родителей обяжут подтверждать родство с ребенком от суррогатной матери Правительство России одобрило правила установления родства при суррогатном материнстве

Фото: Alexander Legky, Саша Легкий/Global Look Press

Правительство РФ утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических отца и матери ребенка, которого выносила суррогатная мать. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Оно вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Утвердить прилагаемые правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери, — говорится в документе.

Новые правила определяют порядок установления потенциальных родителей, чей генетический материал использовался для оплодотворения суррогатного носителя. Процедура включает, в частности, молекулярно-генетическое исследование. Оно будет проводиться на основании добровольного согласия суррогатной матери и каждого потенциального родителя.

17 мая президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Одним из основных направлений государственной политики, как отмечается в документе, станет совершенствование законов в сфере суррогатного материнства.

В декабре 2022 года глава государства подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин. Воспользоваться этой вспомогательной репродуктивной технологией смогут исключительно люди с российским гражданством, состоящие в браке.