Родителей школьников уведомят о выплате в 10 тысяч рублей через госуслуги

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на портале госуслуг с 11 июля в тестовом режиме запускается рассылка автоматических уведомлений для родителей школьников о выплате в 10 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объём информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах, — сказал министр.

Он объяснил, что портал сам будет формировать заявление от лица родителей школьников о выплате средств. После этого пользователь получит уведомление о необходимости проверить все личные данные. Если всё будет верно, заявление направят в ПФР.

«Во-первых, это сократит время на заполнение всех форм, а, во-вторых, портал вовремя напомнит о получении положенных выплат», — добавил Шадаев.

Если уведомление с портала вдруг не придёт, с 15 июля 2021 года его можно будет сформировать на госуслугах привычным способом.

Выплачивать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут с 16 августа. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.