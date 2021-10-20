РКН потребовал удалить видео Невзорова за «возбуждение розни» к священникам

Роскомнадзор потребовал от сайта «Эхо Москвы» удалить видео журналиста Александра Невзорова, которое было опубликовано в рубрике «Блоги». В ведомстве считают, что ролик содержит информацию, возбуждающую социальную рознь к христианским священникам. Фотографию постановления опубликовал в Telegram главред радиостанции Алексей Венедиктов.

Материал содержит информацию, возбуждающую социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям, — говорится в документе.

Венедиктов подчеркнул, что радиостанция не согласна с решением РКН, но выполнит его. Дальнейшие шаги будут обсуждать вместе с Невзоровым. Вместо видеоролика на сайте сейчас опубликована копия предупреждения регулятора. При этом на личном YouTube-канале журналиста ролик всё ещё доступен.

После двух предупреждений Роскомнадзор получает право отозвать у СМИ лицензию.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что государство должно оградить россиян от опасностей в Интернете, в частности от распространения данных, мошенничества и посягательств на несовершеннолетних. Причиной угроз он назвал быстрое развитие технологий и цифровизацию.