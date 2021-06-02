РКН обратился к Google из-за блокировки на YouTube эфира «60 минут»

https://static.news.ru/photo/eceba108-c3f9-11eb-baa2-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC разблокировать на принадлежащем ей видеосервисе YouTube эфир передачи «60 минут» от 31 мая. Ведомство требует снять все ограничения «в максимально короткие сроки», сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве блокировку контента считают актом цензуры. Там указали, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации.

При этом подчёркивается, что в тот день в эфире обсуждалась подготовку к саммиту президентов РФ и США, политические акции в Польше, а также инцидент с самолётом Ryanair.

Ранее стало известно, что попытка российских властей повлиять на работу Google может обернуться проблемами для всего Рунета. Причиной недопонимания руководства IT-корпорации с российскими властями стала плохая фильтрация запрещённого контента со стороны Google. Но замедление работы серверов компании приведёт к сбоям в работе других российских сайтов.