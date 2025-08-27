День знаний — 2025
27 августа 2025 в 15:11

Риелтор рассказала, что будет с ценами на аренду жилья в сентябре

Риелтор Смелова спрогнозировала резкий рост цен на аренду жилья в сентябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С наступлением осени рынок аренды жилья в России ожидает рост цен, рассказала телеканалу «Краснодар» риелтор Светлана Смелова. По ее словам, это высокий спрос на квартиры связан с возвращением студентов и семей после летнего отдыха.

В летние месяцы многие квартиры сдавались на короткий срок, но с приходом сентября они снова становятся доступными для долгосрочной аренды. Несмотря на это, спрос на базовое жилье продолжает превышать количество предложений, — пояснила Смелова.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует ввести налоговый вычет за аренду жилья. По его словам, данная мера поможет молодым семьям, которые не могут приобрести собственное жилье из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ.

