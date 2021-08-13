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Риелтор раскрыл «единственный адекватный способ» снизить цену квартиры

12:05, 15 августа 2021
Риелтор раскрыл «единственный адекватный способ» снизить цену квартиры Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл «единственный адекватный», по его мнению, способ снизить цену на арендуемую квартиру. Своё мнение он выразил в беседе с «Говорит Москва».

Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения, — заявил Барсуков.

Риелтор пояснил: недостаточно просто найти недостатки квартиры — нужно сравнивать их с помещениями конкурентов, чтобы аргументы арендатора звучали весомее для арендодателя. Он подчеркнул, что необходимо доказать владельцу помещения, что у жилой площади есть недостатки, которых нет у других конкурентоспособных квартир. Таким образом арендодатель будет готов снизить арендную плату, чтобы компенсировать изъяны и сохранить расположение клиента.

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