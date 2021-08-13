Риелтор раскрыл «единственный адекватный способ» снизить цену квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 6 600 836 человек. Из них 21 624 — за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 16 426 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 5 884 316. За 24 часа скончались 816 человек. Рекордный показатель летальных исходов был зафиксирован накануне...