Риелтор оценил риски для населения от возможного банкротства девелоперов

Объекты недвижимости будут достроены другими компаниями или городскими властями при банкротстве девелоперов, что минимизирует риски для покупателей, заявил NEWS.ru риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. По его словам, даже при увеличении числа проблемных застройщиков это не окажет значительного влияния на цены первичного рынка.

Если говорить, что 19% застройщиков находятся в зоне банкротства и в зоне риска, нужно понимать, на каком уровне их объекты на данный момент. Если застройщик банкротится, то, как правило, его объекты берет на себя уже какой-то другой застройщик: либо это может быть город, либо это может быть какой-то застройщик, который достроит этот объект. Город ему согласует еще какой-нибудь участок на строительство. То есть вряд ли это скажется как-то на ценах на объекты недвижимости, — пояснил Бендриков.

Он отметил, что на стоимость новостроек существенно влияют ипотечные ставки. По его словам, граждане сейчас активно пользуются льготной ипотекой, тогда как стандартные ставки остаются слишком высокими для большинства покупателей.

На стоимость новостроек влияет не только количество девелоперов, находящихся на рынке и принимающих участие в строительстве, но и ипотечные ставки, которые у нас на сегодняшний день высокие, если мы не затрагиваем программу льготной ипотеки, потому что сейчас у нас новостройки только по льготной ипотеке работают, а остальные не особо берут. Все равно ипотечная ставка неподъемная, — резюмировал Бендриков.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы строительства, заявил, что в России существует угроза банкротства 19% девелоперов. Он подчеркнул, что они находятся в зоне риска, но также могут и достроить свои объекты, так как уже перенесли сроки завершения работ.