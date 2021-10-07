Риелтор назвал основные проблемы маленьких квартир на вторичном рынке

Бывшие в употреблении маленькие студии, продающиеся на вторичном рынке недвижимости, часто становятся проблемными объектами для риелторов из-за незаконных перепланировок, переноса мокрых зон и частых аварий. Об этом рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко в интервью для Sobesednik.ru.

Маленькие студии на вторичном рынке — часто проблемные объекты. Это или бывшие нежилые помещения на первых этажах, или комнаты в многокомнатных квартирах, переделанные в студии со своими санузлами. Здесь тоже часты незаконные перепланировки и перенос мокрых зон, что чревато не только проблемами с перепродажей квартир, но и частыми авариями, засорами в канализации, — пояснил Луценко.

Также в «Мире квартир» рассказали о самой маленькой квартире столицы. Её площадь составляет всего 11,5 кв. м. при высоте потолков в 2,6 м. Она расположена в районе Братеево на юге Москвы. За недвижимость просят 2,85 млн рублей.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с NEWS.ru рассказал, что текущее законодательство в сфере продажи недвижимости «достаточно хорошо» защищает покупателей от нечестных застройщиков. Обмануть могут тех, кто сам пытается использовать сомнительные схемы при покупке квартир в новостройках, пояснил эксперт.