Риелтор Барсуков: господдержка может привести к снижению цен на жильё

Цены на недвижимость, которые резко пошли вверх после объявленных Западом санкций против РФ, могут снизиться, если в текущей геополитической обстановке власти России поддержат застройщиков, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он добавил, что сейчас ситуацию на рынке недвижимости оценивают аналогично событиям 2014–2015 годов, когда Центробанк так же, как и сейчас, резко поднял ключевую ставку, пишет Lenta.ru.

Тогда впервые появилась государственная поддержка застройщиков, но была она не такой существенной, какой может быть сегодня. В текущей ситуации государство имеет возможности сделать господдержку более существенной для рынка новостроек. Но обязательно ли это приведёт к снижению цены, я сказать не могу. У застройщиков ситуация сложная — цены на стройматериалы выросли, рабочей силы не хватает, себестоимость строительства растёт, — высказался Барсуков.

Он считает, что если государство будет поддерживать застройщиков так же, как и сейчас, то спрос на жильё в новостройках вырастет, а на вторичное жильё — упадёт. Барсуков подчеркнул, что если меры Центробанка по урегулированию финансовой ситуации в стране ограничатся лишь повышением ключевой ставки, это приведёт к кризису на рынке недвижимости.

Ранее ВТБ поднял стоимость жилищного кредитования. С 22 февраля минимальная ставка по ипотеке составит 11,3%. Это касается как готового, так и строящегося жилья. До этого ипотечные ставки на жильё увеличил Сбербанк.