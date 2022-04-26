Краснов: прозападные силы могут готовить в России столкновения с полицией

Прозападные силы в России могут начать готовить столкновения с правоохранительными органами на несогласованных акциях, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передаёт РИА Новости. Он также отметил, что ведомство продолжает проверку в отношении 30 иностранных и международных организаций на предмет возможного признания их нежелательными.

Прозападные силы могут готовить столкновения с правоохранителями на несогласованных акциях, — сказал Краснов в своём докладе.

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ 25 апреля обвинил Запад в безуспешных попытках расколоть страну изнутри. Он призвал Генпрокуратуру пресекать все вмешательства во внутренние дела РФ и не допускать распространения недостоверной информации в интернете. Путин подчеркнул, что ситуация на Украине сплотила россиян, которые поддерживают Вооружённые силы РФ, обеспечение безопасности страны и своих сограждан в Донбассе.

Ранее Путин рассказал, что ФСБ смогла пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. По его словам, в подготовке националистам помогали «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».

Позже стало известно о том, что потенциальной жертвой членов запрещённой националистической группировки мог стать журналист Владимир Соловьёв. По данным ведомства, заказное убийство готовилось при поддержке СБУ.