WhatsApp не коснутся меры против Meta

WhatsApp не коснутся меры, которые могут ввести в России против компании Meta, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отметил собеседник агентства, мессенджер трогать не будут, поскольку он является средством коммуникации, а не источником размещения.

WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения, — сказал источник.

Компания Meta владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp.

Ранее Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить её деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что в решении снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram усматриваются признаки ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).

Как сообщалось, из-за событий на Украине Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Действия компании Следственный комитет РФ квалифицировал как публичные призывы к экстремизму и содействие терроризму.