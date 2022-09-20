РИА Новости: из винтовки «Сумрак» на Украине уничтожали важные цели РИА Новости: из винтовки «Сумрак» на Украине уничтожали высокоприоритетные цели

Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак» несколько десятков высокоприоритетных целей. Оружие показало высокую эффективность, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика Lobaev Arms.

На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S «Сумрак» уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой, — цитирует агентство своего собеседника.

Он рассказал, что снайперы в ходе спецоперации применяют сразу несколько моделей винтовок Lobaev Arms. К примеру, вместе с «Сумраком» используют TSVL-8 M1 «Сталинград» или DXL-5 «Опустошитель». Разработчик уточнил, что использование винтовок в паре считается передовым зарубежным опытом.

Винтовка «Сумрак» позволяет поражать цели на расстоянии, превышающем три тысячи метров.

Ранее стало известно, что российские спецназовцы, участвующие в военной операции на Украине, получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок — СВ Чукавина (СВЧ). Российским силам переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62×54 мм. Снайперская винтовка Чукавина разработана в концерне «Калашников», входящим в Ростех.