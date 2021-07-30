Появились результаты первых в мире испытаний AstraZeneca и «Спутник Лайт»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о предварительных результатах первого в мире клинического исследования по комбинированному применению вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт». Пока что выявлено отсутствие серьёзных побочных явлений и случаев заболевания после такого сочетания препаратов, сообщает пресс-служба РФПИ.

В исследовании, проведённом в Азербайджане, приняли участие 50 добровольцев, набор испытуемых продолжается.

Специалисты видят в комбинировании прививок путь для успешной борьбы с мутациями коронавируса.

Гетерологичный прайм-бустинг, при котором пациенту вводятся компоненты разных вакцин, — одна из наиболее перспективных для изучения схем вакцинации. Особенно актуальной она становится сейчас, когда остро стоит вопрос профилактики распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, а также назревает потребность ревакцинации населения, — рассказала генеральный директор AstraZeneca Ирина Панарина.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о сочетании «Спутника Лайт» и AstraZeneca.