https://static.news.ru/photo/957b9f08-cc8f-11e9-9cfb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В Рособоронэкспорте рассказали о продажах вооружений за рубеж в 2019 году. Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, за первые три квартала текущего года Россия экспортировала военной продукции на сумму $8,5 млрд.
В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского ОПК на сумму свыше 8,5 миллиардов долларов, причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия — признанный мировой лидер, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что на сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта традиционно находится в районе 50 миллиардов долларов.
Ранее News.ru,писал, что Рособоронэкспорт по итогам работы Международного авиасалона МАКС-2019 планирует подписать контракты о поставках за рубеж российских самолётов и вертолётов. Они принесут российским предприятиям несколько миллиардов долларов.