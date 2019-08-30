Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый в России автопробег мусоровозов состоится в сентябре. Организатором его выступает ассоциация «Чистая страна», объединяющая регоператоров в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами и производителей техники.

Мероприятие стартует 5 сентября в подмосковных Люберцах. Колонна мусоровозом проедет через Москву, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и Краснодар. Завершится пробег в Геленджике 17 сентября, где состоится Всероссийская конференция, посвящённая...