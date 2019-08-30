Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах вооружений за рубеж в 2019 году. Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, за первые три квартала текущего года Россия экспортировала военной продукции на сумму $8,5 млрд.

В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского ОПК на сумму свыше 8,5 миллиардов долларов, причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия — признанный мировой лидер, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что на сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта традиционно находится в районе 50 миллиардов долларов.

Ранее News.ru,писал, что Рособоронэкспорт по итогам работы Международного авиасалона МАКС-2019 планирует подписать контракты о поставках за рубеж российских самолётов и вертолётов. Они принесут российским предприятиям несколько миллиардов долларов.

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