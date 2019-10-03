Актёр и режиссёр, экстренно госпитализированный в одну из московских клиник с обострением хронического бронхита, рассказал о своём самочувствии.
В интервью «
Сейчас я в рентген-кабинете, только поступил, — сказал он.
Режиссёр родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. Хван получил известность после выхода картины «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли.
Ранее News.ru писал, что студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили голливудского актёра в сексуальных домогательствах.
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