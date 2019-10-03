https://static.news.ru/photo/cfa5e036-e683-11e9-a093-fa163e074e61_660.jpg Александр Хван Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Актёр и режиссёр, экстренно госпитализированный в одну из московских клиник с обострением хронического бронхита, рассказал о своём самочувствии.

В интервью « З60 » он подтвердил, что находится в больнице и только начал проходить обследование.

Сейчас я в рентген-кабинете, только поступил, — сказал он.

Режиссёр родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. Хван получил известность после выхода картины «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли.

Ранее News.ru писал, что студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили голливудского актёра в сексуальных домогательствах.