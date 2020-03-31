Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший астронавт NASA Скотт Келли сравнил карантин, введённый в связи с пандемией коронавируса, с жизнью на космической станции.

По его словам, он был в космосе четыре раза. Первый полёт продолжался шесть месяцев. Ему было плохо, потому что замкнутое пространство давило на психику. Но при этом Келли смог доказать...