Власти 51 региона РФ ввели на своих территориях режим самоизоляции.
Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф.
Контролем за соблюдением гражданами режима самоизоляции в столичном регионе займутся полицейские. Нарушителей они будут сопровождать до дома.
30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение в регионах ограничительных мер — подобных тем, которые были введены в столице.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Краснодарском крае вводится режим жёсткого карантина. Жителям и гостям региона запретили покидать дома за исключением жизненно важных случаев, прекращено движение транзитного транспорта.
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