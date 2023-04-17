Ресторатор поделился рецептом настоящего «мужского» шашлыка Ресторатор Бухаров: для настоящего «мужского» шашлыка нужно сухое белое вино

В средней полосе России начался шашлычный сезон. Президент Федерации рестораторов и отельеров, теле- и радиоведущий Игорь Бухаров рассказал aif.ru, что многие граждане очень часто достигают в вопросе приготовления мяса высокого кулинарного мастерства, и поделился своим рецептом настоящего «мужского» шашлыка, который приведет в восторг семью и друзей. По его словам, для хорошего шашлыка нужно взять фрикандон и замариновать его в сухом белом вине.

Шашлык начинается с хорошего мяса... Если говорить о говядине, то можно взять фрикандон, это задняя часть ноги. Это мясо без жирка, оно может получаться суховатым, его нужно серьезно мариновать. Вообще, говядина — мясо сложное, его нужно хорошо мариновать, не меньше шести часов, — рассказал ресторатор.

Также, по его словам, можно купить для шашлыков свинину — шею, корейку или задок — или баранью корейку, отлично подходящую для приготовления на решетке.

Я рекомендую покупать мясо из расчета 600 гр сырого мяса на человека. Кто-то съест больше, кто-то меньше. Не рассчитывайте, что ваши гости съедят очень большое количество мяса. 600 гр — хватит с избытком, — отметил Бухаров.

Кулинар посоветовал нарезать мясо некрупными кусками (примерно 3 на 3 см), затем взять лук и часть его пропустить через мясорубку, а большую часть — нарезать кольцами. На 1 кг мяса нужно 50 мл белого вина и 50 мл растительного масла. Мясо посолить, поперчить, добавить луковую кашицу, вино и масло. Все это поставить в холодильник минимум на шесть часов. Можно на ночь.

Как утверждает в шутку Бухаров, шашлык получается настолько вкусный, что на следующий день его можно есть без жарки.

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