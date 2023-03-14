Россиянам посоветовали отказаться от шашлыка и хамона Диетолог Шапошникова предупредила о содержании вредного холестерина в шашлыке и хамоне

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Вредный холестерин содержится в термически обработанных мясных продуктах, например, в колбасе, беконе, хамоне и шашлыке, предупредила врач-диетолог Валерия Шапошникова. Она рассказала СМИ, что окисленная форма холестерина получается в результате обработки при высоких температурах и в присутствии кислорода.

Существует понятие окисленная форма холестерина — это неправильная термическая обработка мясных продуктов, на высоких температурах и в присутствии кислорода. Например, хамон или шашлык, — уточнила специалист.

По словам диетолога, холестерин также содержится в рыбе, икре, молочных продуктах и сливочном масле. При этом его нет в растительных продуктах. Шапошникова предупредила, что при высоком уровне холестерина следует ограничить употребление свинины, баранины и говядины. Больше всего этого вещества содержится в субпродуктах: печени, почках, сердце и мозгах.

Врач пояснила, что холестерин может быть опасен для здоровья человека. Для того, чтобы решить проблему, необходимо разработать специализированное лечебное питание.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала гипертоникам и людям с повышенным холестерином отказаться от употребления сыра. Она пояснила, что это связано с содержанием большого количества жиров и соли в продукте, которые могут негативно отразиться на состоянии организма.