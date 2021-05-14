Рестораны и отели пожаловались на катастрофический дефицит персонала

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Летний сезон стал причина открытия тысяч вакансий в сфере обслуживания: рестораны и гостиницы почувствовали острую нехватку персонала. Как пишет газета «Известия» по сравнению с допандемийными показателями количество вакансий в этой сфере выросло втрое.

Однако желающих работать оказалось не так много. Работодатели готовы уже даже брать людей без опыта или из других регионов. Больше всего открытых вакансий в туристических регионах: Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани.

Больше всех российскому рынку сегодня нужны горничные — спрос на этих сотрудников вырос в шесть раз. Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей (рост в четыре раза) и поваров (рост в три раза), — говорится в исследовании, которое цитирует издание.

А вот самые больше зарплаты официантов — в Екатеринбурге, там готовы платить им около 80 тысяч рублей. Повара там могут получать до 100 тысяч рублей.

Причиной образовавшегося дефицита на рабочую сила стал наплыв туристов из-за закрытых границ и нехватка мигрантов, трудившихся на рабочих специальностях в общепите и сфере гостеприимства.

Пандемия и вызванный ею кризис буквально перевернули рынок труда с ног на голову. Одни профессии потеряли свою востребованность, другие, напротив, стали набирать популярность. В некоторых сферах спрос на сотрудников вырос в разы, равно как и зарплаты. Ранее выяснилось, работники каких профессий сегодня могут рассчитывать на увеличение дохода.