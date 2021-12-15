РЭО проинвестирует почти миллиард рублей в завод по утилизации отходов

Российский экологический оператор (РЭО) вложит 990 млн рублей в строительство комплекса по обработке и утилизации отходов мощностью 480 тысяч тонн. Предприятие в Тульской области поможет сократить объем захоронения отходов на 61,5% от объема поступающих отходов, пишет «360».

Рад сообщить о новом проекте, в финансировании которого примет участие РЭО. Это мусороперерабатывающий комплекс в Тульской области, его мощность составит 480 тысяч тонн ТКО в год. Форма финансирования — выкуп облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей. Напомню, что такую меру поддержки нам одобрило летом правительство, и мы уже воспользовались ей для финансирования ряда проектов, — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он уточнил, что реализация данного проекта позволит полностью выполнить норму Федерального проекта по сортировке отходов и на 43,75% по утилизации отходов, поступающих на завод.

Ранее наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил выкуп зелёных облигаций компании «ЭкоЛайн-ВторПласт», которая построит крупнейший в стране завод по переработке пластика. Буцаев уточнил, что РЭО проинвестирует 2 млрд рублей в строительство завода, общая стоимость которого оценивается в 7,2 млрд рублей.