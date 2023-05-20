Стало известно, когда выпишут Костомарова РЕН ТВ: Костомарова планируют выписать в конце мая

Фото: roman_kostomarov

Роман Костомаров

Телеканал РЕН ТВ пишет, что российского фигуриста Романа Костомарова планируют выписать и перевести в другую клинику для протезирования уже в конце мая. По данным источника канала, после занятий с психологом спортсмен чувствует себя намного лучше и находится в хорошем расположении духа. Сейчас он готовится к протезированию, уточняет собеседник.

Отмечается, что в первое время после операций Костомаров был сложным пациентом. Однако теперь он регулярно посещает специальные занятия, занимается с тренерами в больнице, говорится в публикации канала.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января и находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Ранее реабилитолог и невролог Александр Комаров рассказал, что Костомарову предстоит еще долгий путь к выздоровлению, несмотря на то что фигурист впервые с момента госпитализации опубликовал пост в соцсетях. Врач выразил надежду, что спортсмен самостоятельно вышел на связь с подписчиками. В своем посте Костомаров поблагодарил всех, кто его поддерживал, добавив, что впереди ждет много трудностей, но он с ними справится.