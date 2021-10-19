Ректору «Шанинки» предъявили обвинение в мошенничестве

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Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он проходит по делу вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Об этом сообщил адвокат Зуева Сергей Севрук, передаёт РИА Новости.

Сегодня предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК, — сказал собеседник агентства.

Главу «Шанинки» обвиняют в хищении свыше 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признаёт.

13 октября Тверской районный суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала данное решение.

Сергея Зуева задержали 12 октября по делу экс-главы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Правоохранители увезли Зуева из больницы, куда он поступил с гипертоническим кризом. Допрос длился более 30 часов.

Против Раковой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она обвиняется в хищении средств, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Сумма может превышать 50 млн рублей.