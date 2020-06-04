Ректор РАНХиГС сравнил с войной влияние коронавируса на экономику

https://static.news.ru/photo/4e9e6ca4-7e97-11ea-9dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис сравним с последствиями войны, заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау.

Он назвал коронавирус противником, «с которым воюют врачи, и есть разведчики-учёные, которые его изучают». Ректор академии добавил, что в условиях перевода экономики на почти военное положение нельзя зацикливаться на динамике показателей ВВП, курса рубля или нефтяных цен — «вопрос не в глубине падения, а в длительности».

По мнению учёного, мировая экономика выйдет из кризиса в два этапа. Сначала перезапустится, а после начнёт расти, поддерживаемая структурными реформами.

Мау заявил, что главными приоритетами госполитики должны стать преодоление бедности, реформирование здравоохранения, создание цифровой инфраструктуры и трансформация образования.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса привела к продолжительному закрытию международных авиалиний, рекордному падению нефтяных цен, обвалам на фондовых рынках и остановке целых секторов экономики в странах, пострадавших от инфекции.

Количество заражённых превысило 6,5 миллиона человек, погибли более 385 тысяч.