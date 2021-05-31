Рекрутеры рассказали, о чём чаще всего лгут россияне в резюме

https://static.news.ru/photo/7d75c7d4-c211-11eb-8107-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Российские соискатели нередко приукрашивают сведения о себе в резюме. Чаще всего они лгут о своих профессиональных навыках (52%). Об этом свидетельствует результат исследования, опубликованный сервисом по поиску работы SuperJob.

По оценке рекрутеров, на втором и третьем местах по уровню распространённости — ложь об опыте работы и должностных обязанностях: 37% и 35% соответственно.

Отмечается также, что довольно часто встречается некорректная информация об уровне владения программным обеспечением (24%). Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком отметили 18% и 16% участников исследования. Реже всего соискатели лгут о наличии наград, дополнительном и основном образовании (7%, 7% и 4% соответственно), рассказали специалисты.

Опрос проводился 14–27 мая по всей России. В нём приняли участие менеджеры по персоналу одной тысячи компаний. С ложью в резюме не сталкивались только 6% из них. Чаще с недостоверными данными при трудоустройстве сталкиваются крупные компании.

Ранее сообщалось, что около 50% работодателей отказывают соискателю, если видят в его резюме орфографические или пунктуационные ошибки. При этом около 17% рекрутеров «бракуют» недостаточно грамотного кандидата на любую должность.