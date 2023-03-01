Рекрутер рассказала, кто точно не останется без работы весной HR-эксперт Лоикова заявила, что сотрудники сферы обслуживания не останутся без работы весной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весна после «месяцев разбега» (январь-февраль) на рынке труда является временем настоящего ажиотажа, вакансий становится больше, заявила в беседе с NEWS.ru независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она отметила, что с марта наступает крайне удачное время для поиска работы. По словам Лоиковой, в этот период без труда точно не останутся сотрудники сферы обслуживания, ведь заведения общепита готовятся к наступлению теплого времени года, открываются веранды и готовятся новые пространства.

С конца января — начала февраля интерес работодателей к соискателям начинает заметно расти. Эти зимние месяцы я бы назвала «месяцами разбега». Уже весной на рынке труда наступает настоящий ажиотаж, вакансий в разных отраслях становится все больше. И это один из лучших периодов для начала поиска новой работы. Весной без трудоустройства не останутся сотрудники сферы обслуживания, потому как заведения общепита готовятся к наступлению теплого времени года. В это время не только компании набирают сотрудники, но и соискатели плотнее берутся за поиски, — заметила Лоикова.

Специалист подчеркнула, что уже в мае ситуация становится неоднозначной. По ее словам, в первую половину месяца вакансии «закрываются», а вот перед самим сезоном отпусков соискатели становятся менее активными. Но в это время везет студентам и тем, кто ищет летнюю подработку (тренеры, вожатые, врачи, спасатели и так далее).

Непосредственно летом вакансий немного. Большинство соискателей отдыхают, поэтому при активном поиске можно получить работу, о которой человек и не мечтал, ведь уровень конкуренции падает, —сказала эксперт.

Как добавила Лоикова, стоит помнить, что эти правила сезонности не являются незыблемыми. Специалист уточнила, что высококлассные сотрудники будут востребованы в любое время.

Ранее сервис «Работа.ру» сообщил, что в число наиболее высокооплачиваемых вакансий от российских работодателей в марте попали электромеханик, сварщик и архитектор. Этим специалистам предлагают зарплату от 250 до 300 тысяч рублей. Также в подборку попали специалист по недвижимости, флорист и рентгенолог.