Рейс из РФ в КНР отменили из-за подозрительных тестов пассажиров на COVID

https://static.news.ru/photo/6e8dde72-2fb4-11eb-85c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиарейс из Москвы в китайский Чжэнчжоу был отменён из-за того, что у всех 190 пассажиров самолёта оказались однотипные результаты теста на коронавирус.

Согласно справкам, у всех, кто купил билеты на самолёт, в крови были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции нового типа, что ставило под сомнение достоверность этих документов, пишет Life со ссылкой на пресс-службу посольства Китая в РФ.

Эти результаты не гарантируют достоверность тестов, поэтому пассажиры не смогли получить необходимый для полёта «код здоровья», — сообщили в диппредставительстве КНР.

Отмечается, что тесты на COVID-19 среди пассажиров рейса проводились централизованно самой авиакомпанией, которая не смогла дать объяснений.

В диппредставительстве настаивают на том, что все, кто планировал улететь этим рейсом из Москвы в Чжэнчжоу, должны будут повторно пройти повторное тестирование на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников ожидает появления новых пиков эпидемии коронавируса в ближайшем будущем. Доктор убеждён, что сначала будут идти три-четыре «спокойных» месяца, во время которых следует готовиться к новым коронавирусным пикам. Мясников считает, что врачи не успеют сделать прививку миллионам людей, поэтому весь следующий год придётся жить с этими пиками.