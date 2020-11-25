Мясников спрогнозировал новый пик пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/99a16638-2f3c-11eb-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теледоктор Александр Мясников считает, что в ближайшем будущем возникнут новые пики эпидемии коронавируса.

Вы поймите простую вещь, что следующей осенью, а я думаю, что ещё и к маю, будут очередные волны. Мы не успеем вакцинировать миллионы людей за это время, — заявил телеведущий во время шоу Владимира Соловьёва «Полный контакт».

Доктор убеждён, что сначала будут идти три-четыре «спокойных» месяца, во время которых следует готовиться к новым коронавирусным пикам. Мясников считает, что врачи не успеют сделать прививку миллионам людей, поэтому весь следующий год придётся жить с этими пиками.

Как писал NEWS.ru, ранее теледоктор рассказал о продуктах, которые помогают бороться с коронавирусом. По его словам, ослабленный организм нуждается в цинке, который в большом количестве содержится в курином мясе. Также в борьбе с вирусом помогает витамин D, которым богата селёдка.

Ранее Мясников призвал россиян не отказываться от приёма гостей в Новый год. Он напомнил, что народные, национальные и религиозные праздники — это то, что объединяет людей, и если их убрать, то нация «рассыпется».